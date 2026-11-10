"Ha ragione Gasperini non bisogna accontentarsi". A scriverlo, in una lettera pubblicata da Il Messaggero, è Vincent Candela. "Poi magari l'Inter vincerà il campionato visto che come rosa è la più forte ma la Roma ci deve credere perché ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine. Vederla in campo è uno spettacolo: segna, diverte, esprime un'intensità e una qualità che non è comune, soprattutto in serie A. Merito di Gian Piero: il suo lavoro e una garanzia. Mi piace anche il modo in cui si è rapportato con la città: si è approcciato in punta di piedi e ora ha già acquisito un senso di appartenenza forte. L'attacco gira a mille, Soulé è tornato a fare la differenza, Cristante, de Roon e Koné in mezzo sono una garanzia, Lulli e Pisilli portano freschezza e la difesa da molte garanzie. Aver iniziato poi l'anno con Malen può fare la differenza. Se si hanno le idee chiare e si regalano un paio di pedine che mancano a questa rosa, ci si può divertire ancora di più. Sono certo che la società lo farà"