Roma e Lazio corrono veloce, talmente tanto che l'unica antagonista (che dovrebbe essere la protagonista) della Serie A è diventata l'Inter. Antidivi, giallorossi e biancocelesti, che si sono trasformati in divi nel giro di undici giornate. Tre mesi sopra il cielo, Gasperini e Gattuso. Così simili nel loro calcio ma con squadre così diverse, capaci di stare lassù. Entrambi imbattuti, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, dominano le grandi del Nord e la grande del Sud, senza soffrire di vertigini. L'unica che ad oggi combatte assieme all'Inter per minare 1l potere Capitale è il Milan, a -3 dalla Roma e -5 dalla Lazio. E poi c'è l'imprevedibile Como. Andando in profondità con i dati, la squadra di Chivu e quella che in Italia ha il più alto differenziale di expected goals. Subito dopo viene la Roma (+12), poi Como, Milan e Lazio. La squadra di Gattuso è la vera anomalia di questo campionato, perché segna di più rispetto a quello che produce. Il primato storico delle due squadre romane (è la prima volta in Serie A che due club della stessa città rimangono imbattuti per Il partite) non è un caso ma il risultato di due percorsi differenti che hanno portato allo stesso traguardo. Resta, però, in pericolo costante. ricoprire il ruolo di inseguiti a volte è più difficile di interpretare quello degli inseguitori; come per anni sono state abituate.