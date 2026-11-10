Numeri da record. E non è un modo di dire. Sì, perché la Roma 31 gol in 11 giornate non li aveva mai segnati. Nemmeno quando c'era Conti all'ala ePruzzo centravanti o Totti a inventare e Batistuta a spaccare le porte. Si era fermata al massimo a 28, nel lontano 1960/61. C'è voluto l'arrivo di un signore di Grugliasco per trasformare una squadra che lo scorso anno viaggiava di media un gol a partita (12) in un rullo compressore capace di segnare ovunque e contro chiunque. Pensare che quota 31 nella passata stagione venne toccata alla 25ª giornata. Ma non finisce qui, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Ventisette punti in campionato è la miglior partenza dalla stagione 2013/14, quella nella quale Garcia inanellò 10 vittorie consecutive. Seconda in serie A per grandi occasioni create (49), seconda miglior difesa (10), squadra con più dribbling riusciti a partita (9,3) e con più clean sheet (6). La Roma, poi, come la Lazio, è ancora imbattuta in campionato: nei principali 5 tornei europei, è un primato che le due romane possono condividere con Bayern Monaco e Borussia Dortmund.