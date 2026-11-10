La sosta più attesa per recuperare la Joya. E non solo. Dopo i due giorni di riposo concessi da Gian Piero Gasperini, la Roma si ritroverà domani pomeriggio a Trigoria (dove si allenerà fino a sabato mattina) pronta a dare il bentornato a due innesti fondamentali. Torneranno gradualmente in gruppo, infatti, Paulo Dybala e Mile Svilar. Il portiere è atteso da una nuova visita di controllo, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, reduce dalla frattura da stress al quinto dito del piede. La riabilitazione, svolta tra Belgio e Italia, ha avuto successo. Svilar sarà tra i pali contro il Parma il 21 novembre. Resteranno a

Trigoria anche Manu Koné e Nahuel Molina. Per l'argentino è arrivato lo stop della Roma, Scaloni ne ha preso atto 'accontentandosi' di Balerdi, Soulé e Castro.

Anche il Messaggero parla del ritorno dei due giocatori che sono mancati in queste settimane. In particolare su Svilar, Daniele Aloisi scrive: Mile si sta mettendo alle spalle il problema al quinto dito del piede destro. In accordo con lo staff medico ha deciso di non operarsi e i tempi di recupero si sono allungati. Forse per la prima volta in quattro anni la Roma è riuscita a non essere Dybala dipendente. Numeri alla mano con Paulo in campo 16 reti in otto par-tite, senza di lui 23 in 7. L'argentino, inoltre, non è ancora riuscito a sbloccarsi e il digiuno prosegue da gennaio. Ma la sua importanza non si può mettere in discussione. In Serie A è primo per expected assist (3.42), secondo per grandi occasioni create (8) e terzo per passaggi vincenti (4). Soulé è stato spremuto ed ha riposato - si fa per dire - solamente contro lo Slovan. Una gara nella quale ha comunque giocato 40 minuti. Si è caricato la squadra sulle spalle. Insieme a lui Mora e il solito Malen. Ora Matias ha raggiunto la nazionale in Argentina e tornerà il 18 novembre a tre giorni dalla trasferta di Parma. La sosta permetterà anche a Rensch di rimanere fuori il meno possibile, L'olandese salterà la sfida al Tardini e ci sarà in Champions. A Trigoria rimarranno diversi giocatori che hanno fatto gli straordinari nell'ultimo periodo: Mancini, Hermoso, Cristante, de Roon e Molina. La chiamata di Scaloni è arrivata tardi per la Roma che non fa sconti a nessuno.