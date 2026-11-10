Endrick e Jamie Gittens: in quest'ordine, per ora. Il mercato di gennaio vedrà concretizzarsi la promessa del club di un rinforzo per la corsia esterna della Roma. E Gian Piero Gasperini accoglierà quell'innesto a sinistra fondamentale per compiere un ulteriore salto di qualità in attacco e puntare allo scudetto. Nel ventaglio delle opzioni, benché sia ancora presto per delineare un quadro chiarissimo, il talento brasiliano del Real Madrid sembra esercitare al momento un fascino superiore rispetto all'esterno del Chelsea, giocatore in ogni caso forte e con caratteristiche che sarebbero pure funzionali al gioco giallorosso. Così, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, se di Endrick e Gittens si riparlerà a stretto giro in termini operativi, dell'altro obiettivo noto, cioè Giorgi Kvernadze - esterno che piace sia a Gasperini che al ds Tony D'Amico - si tornerà a discutere la prossima estate con il Frosinone, che non ha intenzione di privarsi del georgiano a gennaio lungo il sentiero dei propri obiettivi di classifica. Capitolo rinnovi: si procederà, a quanto pare, fino al 2029, a quello dello spagnolo Mario Hermoso, difensore dal rendimento costante e dal sinistro intriso di veleno