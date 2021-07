Calendari, rivoluzione in serie A: andata e ritorno saranno diversi

La Lega ha deciso di rendere il campionato italiano un unicum nel panorama calcistico

Il derby di Roma, per esempio, potrebbe essere all'andata alla terza giornata e al ritorno alla quattordicesima: da settembre, in pratica, con i cugini' ci si rivede a metà aprile. A questo si deve aggiungere, ovviamente, che a cambiare saranno anche le altre partite, quelle che verranno prima e quelle che verranno dopo, rendendo la Serie A un unicum nel panorama calcistico. L'unico limite imposto per il sorteggio, infatti, è proprio che un' andata non potrà avere il suo ritorno prima che siano stati disputati altri otto incontri. Un cocktail shackerato ad arte in base alle Coppe europee che rivoluziona il nostro calcio e ci avvicina alla Premier League, che da sempre utilizza la formula asimmetrica per incastrare i vari impegni delle squadre, ma non si era mai spinta così oltre, perché a ruotare nel campionato inglese sono solo le giornate, da noi, invece, ruoteranno anche le singole partite. Col risultato che i quattro turni infrasettimanali dell'andata, privati dei big match, non si riproporranno al ritorno.