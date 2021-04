Borja: “Pensiamo all’Atalanta”. Non ci saranno Pedro e Diawara

La Roma butta via la possibilità di competere per il quarto posto, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Fonseca ha scelto (ovvio) l’Europa League schierando a Torino la squadra di scorta. Non solo, per la partita contro l’Atalanta di giovedì prossimo (Olimpico ore 18.30) perderà sia Pedro per un infortunio alla coscia destra, sia Diawara per squalifica.

L’emergenza preoccupa l’allenatore anche in vista della prima semifinale contro il Manchester United in cui rinuncerà anche a Mancini per squalifica. Per quel giorno la speranza è di riavere Mkhitaryan e Veretout al 100% (rientrati recentemente da un infortunio) e Smalling ed El Shaarawy a mezzo servizio. L’unico a uscire a testa alta da Torino è Mayoral (ottavo gol in campionato e 15° stagionale): “La verità è che abbiamo giocato tante partite, è stato difficile ma non ci sono scuse. Guardiamo avanti“, ha detto lo spagnolo a fine gara.