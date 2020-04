Boniek: “Se non giochiamo adesso rischiamo di poterlo fare solo tra due anni”

“Chiudere è la decisione più facile, si può fare in un attimo. Anch’io potevo riunire il board e dire: signori, archiviamo il campionato. Ma, come sostengo dal 12 marzo, questo coronavirus darà lavoro a tanti avvocati. Si rischiano una valanga di ricorsi da parte di chi si sentirà danneggiato” dice Zibì Boniek intervistato da Romolo Buffoni su Il Messaggero.

Non pensa sia una tutela per la salute dei giocatori chiamati a giocare ogni tre giorni e con il caldo?

“Per me atleti sono anche un po’ gladiatori no? Hanno fisici e resistenze diverse da un avvocato, un dottore o un impiegato. Giocare anche in condizioni estreme: questo è il loro mestiere“.