Bisogna ritrovare solidità in difesa

Giochiamo la domenica di Pasqua, un po' tutti frastornati dal crack del calcio italiano con la Bosnia. Il campionato però va concluso e stasera affrontiamo la prima della classe, l'Inter, e sul terreno più sfavorevole, per la Roma e anche per il suo allenatore. Gasperini ha molti dubbi e tutte le ragioni per coltivarli, ma non è il tipo che si arrende alla sorte della rosa incompleta e dei recuperi non perfezionati. Siamo in lotta per un difficilissimo quarto posto e per un posto in Europa. Non aiuta oggi leggere e sentire i programmi per l'anno prossimo. Lo scrive Paolo Liguori in Curva Sud su Il Messaggero. Il futuro di Totti in società resta un rebus. Un andamento ondulatorio, non lineare, e non vorremmo che anche Gasperini finisse in questo mazzetto di delusioni. Per oggi il tema inedito è ritrovare quella solidità in difesa che all'inizio ci ha fatto volare. Affidiamoci al carattere dell'allenatore e della squadra.