Biglietti Roma-Juventus, si attende l’ok per aprire il botteghino

Roma-Juve aperta a mille tifosi sugli spalti dell’Olimpico,ma al momento non sono state ancora definite le modalità di accesso dei pochi spettatori ammessi. La società giallorossa è ancora in attesa dell’atto ufficiale che consentirebbe l’apertura di un botteghino, che, scrive “Il Messaggero”, dovrebbe arrivare tra giovedì sera e venerdì mattina. Già domani però la Roma conta di poter avere un via libera informale dalla Regione: a quel punto dovrebbero essere messe in pratica alcune iniziative per definire le mille presenze consentite.