Battere il Crotone il dovere di Paulo

Ha diretto la Roma nella sua peggior stagione degli ultimi dieci anni. Ma ora bisogna vincere con Crotone e soprattutto Lazio

Non si parla altro che di Mourinho. Lo Specialone ci ha scosso, ha riacceso la fantasia, il piacere di tornare a sognare il calcio e la Roma, scrive Paolo Liguori nella rubrica "Curva Sud" su "Il Messaggero". Grazie, grazie, tre volte grazie ai Friedkin: hanno aspettato a battere un colpo, ma l'hanno fatto in modo efficace, adesso i cuori giallorossi sono con loro. Dopo quello che abbiamo visto, speriamo che Fonseca non faccia troppi danni perché, al di là degli altri difetti, una squadra messa in campo con minore equilibrio si è vista raramente. Ha diretto la Roma nella sua peggiore stagione degli ultimi dieci anni. Addio Paulo, addio salice piangente, ma fai attenzione ora, perché dobbiamo assolutamente vincere con il Crotone e con la Lazio. Almeno questo, ce lo devi.