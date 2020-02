Barrow insultato in tribuna stampa da tifoso col pass di un giornalista

Nuovo caso di razzismo a cui la Roma reagisce con il pugno duro, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il fatto è avvenuto nella tribuna stampa dello stadio Olimpico durante la partita di venerdì contro il Bologna. M.M., giornalista freelance che ha svolto attività di comunicazione istituzionale presso la presidenza del Consiglio, ha ceduto il suo pass a un amico che, entrato con un biglietto di tribuna Monte Mario (ha passato indisturbato i controlli: nessuno gli ha chiesto il documento), al 3° gol del Bologna ha rivolto insulti razzisti verso Barrow (“negro di m…”).

Il tifoso, seduto in tribuna stampa, è stato segnalato alla sicurezza dai giornalisti accanto a lui e dagli addetti del club per farlo allontanare dall’impianto.

L’uomo è stato denunciato alla Digos che potrebbe procedere con un daspo per tutti gli eventi sportivi in Italia. Al giornalista, invece,sarà negato l’accredito allo stadio per un anno.

