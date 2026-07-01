In attesa delle nuove maglie (la prima sarà in vendita a partire dal 22 luglio) sullo store ufficiale della Roma è possibile acquistare il kit allenamento della prossima stagione. Il colore dominante è il grigio con il giallo e il rosso presenti sui fianchi e sulle maniche. Il costo è di 55€ per la maglia, in vendita anche pantaloncini, canottiera e il giaccone invernale. Sarà possibile anche inserire gratuitamente il nuovo back sponsor Orodei. La novità è il ritorno del vecchio stemma e l'anagramma ASR che tornerà sulle divise giallorosse a partire da questa stagione.