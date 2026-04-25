Ballottaggio El Aynaoui-El Shaarawy. Torna Dybala ma parte dalla panchina

Se non è l’ultimo treno per la Champions poco ci manca. Domani serviranno un aiuto dall'amico De Rossi contro il Como e una caduta della Juventus a Milano, ma prima i giallorossi devono pensare a battere il Bologna questa sera. Gasperini rispetto alla gara contro l'Atalanta ritrova Wesley e Dybala. Il primo è al 100% e sarà titolare sulla sinistra, mentre il secondo sarà un’arma nella ripresa. Rimandato il ritorno del tridente composto dall'argentino, Soulé e Malen che in questa stagione si è visto dall'inizio solamente contro il Milan tre mesi fa. Matias e Donyell guideranno l’attacco mentre il dubbio di Gasp è sul compagno di reparto. Ballottaggio aperto tra El Shaarawy e Pisilli. Con il secondo sulla trequarti - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - la coppia di centrocampo sarà composta da El Aynaoui e Cristante, in caso contrario Niccolò al fianco di Bryan. Out Koné che si rivedrà solamente contro la Fiorentina. Poche chance per Venturino di partire dall'inizio: in settimana ha avuto qualche acciacco a causa di una contusione e partirà dalla panchina così come Zaragoza ormai sparito dai radar. Ancora fuori Pellegrini e Dovbyk. Sulla destra Celik mentre in difesa spazio al terzetto titolare composto da Mancini, Ndicka e Hermoso. La Roma va a caccia della vittoria in trasferta che manca dal 18 gennaio.