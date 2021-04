Bagno di folla a Trigoria: tifosi assembrati per il saluto

Una manifestazione organizzata dagli ultras per salutare Dzeko e compagni in vista della prima semifinale di Europa League

Erano circa 1500 i tifosi che ieri nel primo pomeriggio si sono riversati a Trigoria per incitare la squadra in vista della trasferta di oggi contro il Manchester United (ore 21), scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Fumogeni, bandiere e sciarpe hanno fatto da cornice all'evento che è durato circa un'ora mezza: prima della partenza alcuni calciatori (Pellegrini, El Shaarawy, Spinazzola, Mancini, Cristante e Veretout) sono saliti su un tetto della palazzina che affaccia su piazzale Dino Viola e, visibilmente emozionati, hanno applaudito e salutato i tifosi. Davanti a loro un enorme striscione con scritto "Anche se non sentirete la nostra voce guardate la lupa che avete sul petto. Avanti Roma".