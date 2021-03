Azzurro De Rossi: il mister futuro

Nel 1992, Carlo Ancelotti, dopo aver smesso di giocare, è andato a studiare in Nazionale da Arrigo Sacchi, dopo averlo avuto come maestro al Milan. Quasi trent’anni dopo, tocca a Daniele De Rossi, intraprendere lo stesso percorso dell’ex romanista, riporta Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Carlo la Roma non l’ha mai allenata, Daniele sogna di farlo e magari un giorno ci riuscirà. La Nazionale è il punto di partenza, come collaboratore di Roberto Mancini, tecnico che De Rossi ha sempre stimato.

Coverciano diventa di nuovo la sua casa, da studente e praticante mister, dopo averla frequentata per tanti anni. De Rossi entra come collaboratore, un ruolo da campo. Lì vuole stare, senza giacca e cravatta. Ritroverà alcuni suoi compagni di squadra della Roma, come Pellegrini, gente con cui ha vissuto i derby, vedi Immobile. “Sono orgoglioso di cominciare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il ct Mancini per la fiducia e per l’opportunità. Sarà emozionante tornare a Coverciano – ha dichiarato De Rossi – che per me vuol dire tornare a casa e ritrovare tanti ex compagni e tanti amici nello staff e nel gruppo, e non vedo l’ora. Lo farò con entusiasmo, ho ancora tanto da imparare, ma spero anche di poter dare una mano alla squadra”.