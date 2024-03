Azmoun e DDR: “La scelta giusta”. Sold out vicino per il Brighton

Il ritratto di Daniele De Rossi secondo Sardar Azmoun. "La cosa che sorprende di più di lui è che, da calciatore, sembrava un vero combattente, tutto grinta. Vederlo tutti i giorni, con i suoi modi gentili, con quel cuore, è bellissimo. È stata la scelta giusta ", le parole dell’iraniano ai canali della Roma. Due parole, si legge su 'Il Messaggero', anche sui tifosi: "Mi sono chiesto che lavoro facessero tutte quelle persone che erano allo stadio di lunedì alle 18.30. Se avessimo giocato alle 8 di mattina, ci sarebbero stati gli stessi tifosi". Già venduti 45mila biglietti per Roma-Brighton. E oggi, alle 12 partirà la vendita per il derby del 7 aprile.

