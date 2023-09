Avanti contro ogni fragilità

Non c'è pace per Josè Mourinho, non c'è tempo per tifosi di godere la seconda vittoria consecutiva e un centravanti come Lukaku, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Eppure, bisogna correre e rincorrere: si va a Torino, contro una squadra aggressiva, superiore allo Sheriff. E ci andiamo con la solita infermeria piena, un fatto preoccupante, perché non ci sono infortuni specifici, ma una condizione generale di muscolature fragili. Chi sente dolore, va gestito da Josè, ma peggio ancora sono messi quelli fuori per precauzioni, oppure che entrano con la paura di ricadute.