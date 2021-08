Attenti a quei due: la Roma lancia Zaniolo e Shomurodov

Nicolò torna in campo con i giallorossi per un match ufficiale dopo più di un anno. L'uzbeko vuole continuare a stupire

Quei due, eccoli lì. Uno la stellina, che aspetta di tornare a brillare; l'altro, che stella studia per diventarlo. Zaniolo più Shomurodov, insieme contro il Trabzonspor, per la prima ufficiale. Il futuro è ora, per entrambi: dopo un anno in grigio, Zaniolo, dopo un'annata positiva Shomurodov, che con la maglia del Genoa ha fatto quello che doveva, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. La partita ufficiale profuma di gloria, anche se si gioca nella coppa di servizio, quella che piace poco, almeno in partenza, a chi sogna le luci dei campioni. A Zaniolo questa sensazione, manca da quella brutta sera in Olanda, lo scorso 7 settembre quando il ginocchio ha fatto di nuovo cilecca mentre vestiva la maglia della Nazionale. Con la Roma, l'ultima in campo, il primo di agosto 2020, a Torino con la Juve, chiusura di quello strano campionato estivo ripartito dopo il lockdown.