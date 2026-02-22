La sirena dell'allarme continua a suonare. L'emergenza in attacco non abbandona la Roma e Gasperini si ritrova senza Dybala, Soulé, El Shaarawy e Ferguson. Oltre a lungodegente Dovbyk che si rivedrà solamente ad aprile. Dybala sente ancora dolore al ginocchio ed è costretto nuovamente ad alzare bandiera bianca, Soulé ha provato a stringere i denti ma i medici gli hanno consigliato riposo per gestire la pubalgia. Poi c'è il caso Ferguson: l'ipotesi operazione alla caviglia sinistra non è da scartare, il Brighton spinge per l'intervento mentre il giocatore vorrebbe continuare con la terapia conservativa. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Questa sera il tridente dovrebbe essere quello visto a Napoli: alle spalle di Malen ci saranno Zaragoza e Pellegrini. A insidiare l'ex Celta c'è Venturino, che spera in una maglia da titolare ma parte dietro nel ballottaggio. Rientra Hermoso e il duello è con Ghilardi, dal primo tutti i diffidati: Mancini, Ndicka e Wesley. A insidiare il brasiliano c'è Tsimikas, ma il turnover non è nei piani. Koné al fianco di Cristante, pronti a entrare nella ripresa Pisilli ed El Aynaoui. A destra spazio a Celik, il cui agente ha smentito il presunto accordo con la Juventus.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma rassegna stampa il messaggero Attacco in emergenza, Venturino spera. Il diffidato Wesley ora sfida Tsimikas
Il Messaggero
Attacco in emergenza, Venturino spera. Il diffidato Wesley ora sfida Tsimikas
Il tecnico non vuole rinunciare al terzino che è pure reduce da un infortunio. Pellegrini e Zaragoza i due dietro a Malen
© RIPRODUZIONE RISERVATA