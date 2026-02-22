Attacco in emergenza, Venturino spera. Il diffidato Wesley ora sfida Tsimikas

La sirena dell'allarme continua a suonare. L'emergenza in attacco non abbandona la Roma e Gasperini si ritrova senza Dybala, Soulé, El Shaarawy e Ferguson. Oltre a lungodegente Dovbyk che si rivedrà solamente ad aprile. Dybala sente ancora dolore al ginocchio ed è costretto nuovamente ad alzare bandiera bianca, Soulé ha provato a stringere i denti ma i medici gli hanno consigliato riposo per gestire la pubalgia. Poi c'è il caso Ferguson: l'ipotesi operazione alla caviglia sinistra non è da scartare, il Brighton spinge per l'intervento mentre il giocatore vorrebbe continuare con la terapia conservativa. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Questa sera il tridente dovrebbe essere quello visto a Napoli: alle spalle di Malen ci saranno Zaragoza e Pellegrini. A insidiare l'ex Celta c'è Venturino, che spera in una maglia da titolare ma parte dietro nel ballottaggio. Rientra Hermoso e il duello è con Ghilardi, dal primo tutti i diffidati: Mancini, Ndicka e Wesley. A insidiare il brasiliano c'è Tsimikas, ma il turnover non è nei piani. Koné al fianco di Cristante, pronti a entrare nella ripresa Pisilli ed El Aynaoui. A destra spazio a Celik, il cui agente ha smentito il presunto accordo con la Juventus.