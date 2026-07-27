"Vuole andare a Roma a tutti i costi, è entusiasta". La voce interna che rimbalza da Bologna spiega in parte il blitz per Castro, nuovo attaccante della Roma.

Ok, manca l'ufficialità ma il più è fatto. Anche perché l'argentino ha sposato la causa giallorossa in un attimo. Non c'è stato spazio per i boh, i forse, i vediamo, che avevano contraddistinto sinora le trattative per Greenwood, Summerville e quelle tenute più nascoste per El Mala. Appurata giovedì sera la difficoltà di arrivare al centravanti del Bruges (proposta verbale di 28 milioni più bonus rimandata al mittente), D'Amico ha affondato il doppio colpo con il Bologna e l'argentino che ha risposto con entusiasmo. Siamo ormai alle battute finali, a tal punto che Castro è atteso a Roma - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - entro domani: intesa per 33 milioni più 2 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura ri-vendita. In parallelo si è trattato anche il prestito di Dovbyk. A breve ripartirà la caccia agli esterni (alto e basso). Nella lista restano in pole Nusa e Moreira. Nelle ultime ore è stato accostato ancora una volta Martinelli che ad oggi è fuori budget. Non per il cartellino (40 milioni), ma per lo stipendio (7 milioni). In uscita Kumbulla che piace al Rayo Vallecano.