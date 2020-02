Fasce senza tregua. Altro giro,altra coppia di terzini all’orizzonte, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

E stavolta il rendimento c’entra poco. Perché al netto della rimessa laterale non irreprensibile a Bergamo che ha dato il via al 2-1 dell’Atalanta, probabilmente Bruno Peres avrebbe meritato la conferma con il Gent. Il problema è che non figura nella lista dell’Europa League.

Nuova chance per Santon al quale dovrebbe far compagnia sull’altra fascia Kolarov, fuoricontro l’Atalanta e pronto a riprendersi una maglia da titolare.

Una coppia di terzini collaudata visto che nelle 7 volte in cui Santon è partito dal primo minuto in stagione,4volteloha fattocon l’exCity.

L’ennesima fotografia, però, di come la Roma del futuro (di ieri l’interesse per Klostermann del Lipsia) dovrà ripartire proprio dalle fasce.