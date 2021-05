Altro che addio, Edin rilancia: “Mourinho è la scelta migliore”

Il bosniaco è entusiasta dell'approdo a Roma dello Special One

Dzeko ancora una volta decisivo. Stravince il duello con Acerbi, prende per mano la squadra e le regala uno dei pochi sorrisi stagionali. Il suo invece, scrive Stefano Carina sul Messaggero, è misurato: "Fonseca ci ha chiesto se potevamo vincere per lui e lo abbiamo fatto. Mourinho? A livello di entusiasmo ha portato già qualcosa, non potevano prendere uno migliore. Non pensavamo al futuro, solo alla partita: contava solo il presente". Parole da decifrare. Meno criptica invece la sua uscita dal campo, a braccetto con il presidente Dan Friedkin: i due scambiano qualche battuta e poi entrano insieme nel tunnel dei Distinti Sud. L'imprenditore statunitense sarà anche neofita del calcio, ma ci vuole poco per accorgersi del peso di un campione. Sicuramente avrà preso nota Mourinho, che nel post gara non ha fatto mancare un messaggio di congratulazioni sui social.