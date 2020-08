Altra giornata nera per il titolo: -4,05%

Altra giornata problematica per la Roma in Borsa. Il titolo, come riporta Il Messaggero, dopo il rimbalzo di martedì (+11 per cento dopo giorni di crollo culminati con il -31% di lunedì) ieri in apertura ha stentato a fare prezzo e ad entrare nelle contrattazioni.

Il titolo che soffre dei timori dell’Opa al ribasso del nuovo proprietario Friedkin per il 14% flottante, è stato congelato (-2,2% teorico) ad un prezzo di 0,3 euro, sempre al di sopra degli 11,65 centesimi per azionemessi sul piatto da Friedkin, che ha rilevato il pacchetto di maggioranza di James Pallotta allo stesso importo.