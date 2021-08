Allenatore e mental coach

Veramente bravissimo José, a costruire e mantenere un gruppo compatto, senza trascurare le ambizioni e la personalità dei singoli

Chi ha deciso e investito ha visto giusto: la Roma di Mourinho è una bella novità ed ha riportato entusiasmo, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Veramente bravissimo José, a costruire e mantenere un gruppo compatto, senza trascurare le ambizioni e la personalità dei singoli, da Zaniolo a capitan Pellegrini. Certo, stiamo parlando di un grande allenatore ma, in quantità sorprendente, anche di un grande mental coach, capace di stimolare e recuperare i singoli al punto giusto. Forse avrebbe voluto un gruppo più maturo in alcuni elementi, ma una squadra giovane su cui costruire il futuro è l'ideale per lo Special One. E' una grande differenza con il passato e l'altra - abissale, che abbiamo già ammirato - è la concretezza del gioco e il carattere. Qui siamo assolutamente agli antipodi rispetto al triste e monotono Fonseca. Stasera, in trasferta a Salerno, sarà un altro piccolo banco di prova: la neopromossa darà tutto nel ritorno con i suoi tifosi e la società. E ridimensionare la Roma di Mourinho potrebbe valere un premio per loro. Ostacolo tosto, dunque, buono per questa nuova Roma. Per fare bilanci ma il buon giorno si vede dal mattino