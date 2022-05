Afa, super lavoro e droni: Feyenoord alla Guardiola

Il tecnico del Feyenoord conduce gli allenamenti e dialoga con i giocatori in lingua inglese: chiede palleggio a ritmi elevati

Il verso di un gabbiano diventa assordante quando inizia la partitella del Feyenoord, sotto il sole dell’Algarve che ha costretto il tecnico olandese Arne Slot a concedere ai giocatori un paio di pause per bere: lo “stridio” è provocato dal drone che sorvola il campo di calcio scrive Stefano Boldrini su Il Messaggero. Quello strano oggetto metallico, dal quale lo staff tecnico riceve informazioni importanti, è un intruso in questo resort di fronte l’Oceano Atlantico, in cui i gabbiani regnano incontrastati e dove l’avversaria della Roma ha deciso di svolgere tre giorni di lavoro per preparare la finale di Conference League in programma il 25 maggio a Tirana. La pattuglia di cronisti al seguito è straripante: venti persone. L’allenamento non è un “fake”. Slot fa sul serio. Dopo il riscaldamento e qualche allungo, via al torello, senza sosta: quando si perde un pallone è sempre pronto a mantenere il ritmo. Il tecnico del Feyenoord conduce gli allenamenti e dialoga con i giocatori in lingua inglese, ed è seguace di Guardiola: chiede palleggio a ritmi elevati. Poi partitella a tutto campo, in cui le due squadre schierano in difesa a quattro, il centrocampo è dinamico e gli esterni viaggiano coast to coast. Il portiere Boijlov urla in continuazione. Per il Feyenoord è un sollievo il suo recupero, ufficializzato anche da Slot. L’allenatore ha risposto con garbo a Mourinho, secondo il quale il Feyenoord giocherà a Tirana più riposato della Roma: "Per noi restare fermi a lungo può essere un rischio. La Roma non ha questo problema e avendo anticipato la trasferta di Torino, avrà cinque giorni per preparare la sfida di mercoledì. Mourinho? Provo grande rispetto nei suoi confronti. Da vent’anni è al vertice del calcio internazionale e vi assicuro che non è facile restare al top. Ha preso la Roma la scorsa estate l’ha subito portata in una finale europea". Slot ha poi elogiato Zaniolo: "Nello spazio aperto può creare problemi". Il difensore argentino Marcos Senesi ha parlato dell’interesse della Roma: “Solo rumors“. Il senso comune è che Tirana rappresenti un’occasione da non perdere. "È la tappa più importante della mia carriera". amette Slot.