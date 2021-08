Abraham, segnali di apertura: Pinto alza l’offerta a 6 milioni

Si tratta, ad oltranza, ma nelle ultime ore l’ottimismo per Abraham è cresciuto. Anche perché la Roma ha ulteriormente rilanciato. Non solo i 45 milioni al Chelsea, pagabili in più annualità (pur concedendo il diritto di riacquisto)....

Si tratta, ad oltranza, ma nelle ultime ore l'ottimismo per Abraham è cresciuto. Anche perché la Roma ha ulteriormente rilanciato. Non solo i 45 milioni al Chelsea, pagabili in più annualità (pur concedendo il diritto di riacquisto). L'ultima proposta recapitata al calciatore è di quelle da prendere al volo: 6 milioni a stagione (che grazie al Decreto Crescita peserebbero nelle casse del club per 9 milioni lordi, l'equivalente di 4,5 netti). Pinto (e i Friedkin) hanno rotto gli indugi, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Un'offerta da capogiro, della serie: prendere o lasciare. Ora la palla passa a Tammy. È stato accontentato sui soldi, è stato rassicurato da Mourinho, è stato corteggiato dai Friedkin e da Pinto. Più di questo, per vincere le ormai note perplessità del ragazzo che a 23 anni è davanti al primo bivio della carriera, difficilmente si poteva fare.

Mourinho lo aspetta. Conta di averlo a disposizione già giovedì per la trasferta di Trebisonda quando alla vigilia romperà il silenzio che ormai dura dal giorno della presentazione alla Terrazza Caffarelli. Questa sera, quindi, non parlerà. Ma si presenterà all'Olimpico. Saranno in 10mila ad aspettarlo: l'avversario è il Raja Casablanca.