Abbonamenti al via: tessere “in affitto”, istruzioni per l’uso

Da parte del Club l’obiettivo è sfondare il muro dei 30 mila abbonati

Redazione

Parte la campagna abbonamenti della Roma: l’obiettivo è sfondare il muro delle 30 mila tessere, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Traguardo ambizioso, ma non impossibile visti i sold-out registrati all’Olimpico negli ultimi tempi. Per riuscirci la società ha ideato la campagna dando innumerevoli privilegi a tifosi abbonati: dai tagliandi in prelazione per le competizioni europee e la Coppa Italia, a prezzi competitivi, passando per la possibilità di acquistare biglietti aggiuntivi per i big match, fino ad arrivare alla rivenditadel proprio posto ricavandone un utile.

Esistono due diverse possibilità di sottoscrivere la tessera: la Classic che ha prezzi più bassi ma meno privilegi, e la Plus grazie alla quale i tifosi potranno accedere ad una serie di agevolazioni. Tra cui quella del rimborso. Se un abbonato non può recarsi ad un match di campionato, potrà mettere in vendita il suo posto attraverso un’App. Il titolare della tesserà prenderà il 60% sotto forma di credito da sfruttare per comprare altri tickets. Tra le nuove iniziative anche quella della rateizzazione dell’acquisto in tre tranche.

La campagna rispetterà due fasi: la prima partirà il 18 maggio alle ore 18 e terminerà alla mezzanotte del 16 giugno, è riservata a tutti coloro che vorranno confermare il proprio posto o cambiarlo con un altro libero in Curva Sud (fino al 31 maggio). Dal 20 giugno alle ore 10 scatterà la vendita libera. Vi sono anche riduzioni per Over 65, Under 16 e 25.