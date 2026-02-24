A difesa della Champions

Gian Piero Gasperini ha cominciato a ballare anche qui, i socialnavigatori possono verificare direttamente, almeno chi non lo avesse già fatto: c'è un reel nel quale improvvisa - alla fine di Roma-Cremonese, una danza poco prima di imboccare le scale per gli spogliatoi, davanti al pubblico della Monte Mario. Un ballo di felicità? Di soddisfazione, quanto meno. numeri parlano chiaro, un po' come quella Gasp dance. La Roma non è l'Atalanta, segna di meno, forse è meno spettacolare. Ha giocatori diversi, non tutti adatti al suo calcio, specialmente in attacco, almeno per questa stagione in cui si è cercato di aggiustare un reparto spento, e in parte ci si è pure riusciti, con l'arrivo di Malen. Gasp - scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero - ha reso la sua squadra impenetrabile, creando un mondo al contrario rispetto alla sua prospettiva. I veri fuoriclasse sono là dietro. Una media da squadra scudetto, almeno in Italia. La Roma, il titolo, non lo vincerà, ma quei numeri possono garantire almeno il mantenimento del posto in Champions. La difesa è passata dal reggersi quasi esclusivamente sulle prodezze di Svilar, al vivere sulle marcature implacabili dei tre davanti a lui. Prima la Roma subiva molti tiri in porta, ora gli attaccanti avversari arrivano meno davanti portiere. Mancini è una garanzia, Ndicka si sta dimostrando un marcatore fenomenale e su di lui hanno messo gli occhi addosso molti club blasonati.