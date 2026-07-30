Lorenzo Pellegrini non ha fretta. Il numero 7 non è ufficialmente giallorosso ormai da 29 giorni, lo scorso 30 giugno gli è scaduto il contratto con la Roma. Non smania per mettere la firma su un accordo che sembra solamente da ratificare con la firma, scrive Giorgio Marota su Il Corriere dello Sport. Il calciatore non potrebbe infatti allenarsi oggi e neanche domani, quando la Roma raggiungerà il Galles per la seconda parte del ritiro, per i postumi di un intervento chirurgico effettuato in gran segreto subito dopo la fine del campionato. Si è infatti sottoposto a una piccola operazione. Pellegrini ha raggiunto in Finlandia il lettino del prof. Lempainen, uno degli specialisti di fiducia del presidente, allo scopo di pulire la cicatrice infiammata dell'operazione di maggio del 2025 al tendine del retto femorale della coscia destra. L'accordo tra calciatore e società, è di fatto raggiunto sulla base di uno stipendio netto da 2,5 milioni più bonus fino al 2028 (biennale) con opzione di prolungamento a favore della Roma per estendere l'accordo di una stagione in più, quindi al 2029.