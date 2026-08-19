La Roma non vuole vendere Koné, ma nel suo caso - ancora più di altri - vale la regola aurea del mercato: ogni cosa ha un prezzo. A giugno i giallorossi hanno alzato un muro di fronte all'offerta da 35 milioni di euro dell'Atletico Madrid e la strategia non è cambiata da allora: sotto quota 50 nessuna proposta verrà presa seriamente in considerazione. Lui, come riporta il Corriere dello Sport, sta bene a Roma e andrebbe via per una proposta da sogno, tipo dal Psg. Alla finestra c'è sempre il Manchester United, la società che dopo il "no" all'Atletico si è avvicinata di più: è previsto un nuovo assalto nei prossimi giorni.