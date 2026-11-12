Non solo Mario Hermoso. La Roma, se le cose continueranno ad andare come previsto e se lui vorrà continuare a giocare – cosa ad ora abbastanza certa –, punta a tenere in rosa Marten de Roon. L'ex Atalanta, che a marzo compirà 36 anni, ha dato ampie garanzie tecniche e fisiche e di rinnovo si inizia a parlare. Tra l'altro, il rapporto tra l'olandese e Gasperini è talmente stretto che, in futuro, vicino o lontano che sia, il centrocampista - come riporta 'Il Corriere dello Sport' - potrebbe pure entrare nello staff dell'allenatore che, parole sue, gli ha cambiato "la vita e la carriera". L'ex capitano dell'Atalanta guarda al suo futuro senza andare troppo in là con il pensiero: giorno dopo giorno, l'importante è stare bene e avere le motivazioni giuste. L'argomento economico non è un tema.