Castro è stato il primo acquisto del calciomercato estivo della Roma. L'argentino si è sentito subito parte del gruppo e contro il Newport - su rigore - è arrivato il suo primo gol in giallorosso. Direttamente dal ritiro gallese, Santiago ha lasciato un'intervista al Corriere Dello Sport. Ecco un estratto delle sue parole.

Ci racconta quando ha saputo dell'interessamento della Roma?"Ero tanto emozionato, ma al tempo stesso non volevo perdere la concentrazione e il focus sul Bologna. Quindi ho dovuto aspettare l'evoluzione della trattativa fino a quando l'affare non è stato chiuso. Poli la Roma mi ha chiamato e io ho comprato il biglietto del treno.."

Davvero ha acquistato lei il biglietto per venire a Roma?"Sì, anzi, l'ha acquistato mia moglie Augustina. Non volevamo perdere tempo e, quando ci hanno dato il via libera per partire, invece di aspettare la Roma abbiamo deciso di fare tutto noi. 11 viaggio è stato un'agonia! Il treno ci ha messo oltre cinque ore ad arrivare per dei lavori sulla tratta, non vedevamo l'ora di scendere. L'attesa, però, è stata ripagata...".

La Roma può vincere lo scudetto?"Certo, ho visto il valore di questo gruppo e possiamo giocarcela con tutti. Perché abbiamo giocatori forti in tutti i reparti e Gasperini è uno dei migliori allenatori d'Italia. Siamo al livello per competere per lo scudetto e per la Coppa Italia. E vogliamo fare bene in Champions. Se sei alla Roma devi ambire a vincere tutto".

Spogliatoio unito, ma lei è legato soprattutto agli argentini."Inevitabile. Con Soulé ci conosciamo da undici anni, giocavamo insieme nel Velez e adesso è incredibile ritrovarci qui insieme, da uomini e non più da bambini che rincorrevano un pallone sognando l'Europa. Io, lui e Paulo siamo un bel gruppo e c'è anche Hermoso, che ha la grinta di un colombiano, non di uno spagnolo..".

La Roma ha investito 35 milioni su di lei, in un ruolo già coperto da Malen, assoluto protagonista della scorsa stagione. Si sente la sua riserva?"Assolutamente no, io e Donny saremo in competizione per giocare tanto, ma soprattutto per il bene della squadra.Questa sana rivalità mi farà crescere tanto. Malen è un attaccante fortissimo, ci alterneremo, potremo anche giocare insieme. Tutti siamo importanti, il bene è la Roma".

Altri club si erano interessati a lei prima di lasciare il Bologna?"Sì, un altro paio di squadre in Italia mi hanno chiamato, ma io ho voluto solo la Roma".