Malen è già nell’Olimpo. E noi ringraziamo Raspadori

Aldair, bandiera della Roma, osserva ora da spettatore interessato il cammino dei giallorossi. In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato del momento della squadra di Gasperini.

In Serie A oggi molti pensano che Malen sia il più forte di tutti."Hanno ragione avrei faticato anche io con lui. Quando prende la palla si gira subito e ti punta. Poi è veloce e vede la porta".

Chi gioca meglio in questa Serie A?"Roma e Como. La Roma è meglio della passata stagione, sta bene con gambe e testa e arriva sempre prima sulla palla".

Può davvero lottare per lo scudetto?"Sì, può lottare fino in fondo con l'Inter. Quest'anno Gasp ha anche più soluzioni dalla panchina".

Nel reparto degli "highlander" ce n'è uno che preferisce?"NDicka sta facendo la differenza, per me. Ma anche Mancini ed Hermoso tengono sempre botta. Balerdi poi l'avete visto? Il gioco di Gasp è molto difficile, nessuno riesce a fare quel tipo di pressione a tutto campo per tutta la partira".

Le sarebbe piaciuto essere allenato da lui?«Non sono così scuro che avrei giocato, lo sa? Quando sono arrivato c'era ancora il libero"