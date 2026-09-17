Non gioca, mai. Se non uno scampolo di partita in coppa di Lega. Jamie Gittens continua ad essere ignorato da Xabi Alonso dopo che ad agosto i Blues hanno rifiutato la proposta di prestito della Roma. L'ala inglese è rimasto in panchina nelle prime quattro giornate di campionato e raramente troverà spazio vista la concorrenza che ha davanti. Per questo emergono i primi malumori che potrebbero portare a un cambiamento di rotta a gennaio. Il club inglese, secondo alcuni media di Oltremanica, starebbe ora valutando il prestito per sei mesi. Presto per parlarne, ma la richiesta di Gasp non è cambiata e quel giocatore di strappo serve ancora. Lo sa D'Amico che monitora la situazione, molto simile a quella di Endrick anche lui nel mirino dei giallorossi.