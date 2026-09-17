Era uno scenario possibile in estate: vedere Mancini vestire la maglia dell’Inter e tornare all’Olimpico da "traditore". Ma questo non è accaduto. Il difensore giallorosso ha respinto l’interesse nerazzurro ha sposato il progetto della Roma firmando anche un rinnovo di contratto leggermente ribassatto. Giuseppe Riso, per sua stessa ammissione, come ricorda il Corriere dello Sport ha spinto per il trasferimento del suo assistito a Milano con Chivu che era pronto ad accoglierlo ma il numero 23 non ha mai avuto dubbi in merito alla sua permanenza nella Capitale nonostante le simpatie da giovane per l'Inter di Materazzi. Mancio ha prolungato un accordo a cifre più basse rispetto a quelle che percepiva in precedenza. Lo stipendio fisso è sceso dai 2,5 milioni di euro di una stagione fa. L’intesa è simile a quella di Dybala, Pellegrini e Cristante: i calciatori hanno accettato dei bonus legati alle presenze e agli obiettivi stagionali della squadra. Ora il classe 96′ ha l’obiettivo di incrementare il numero di gol fatti all’Inter: è già a quota 4, tre con la maglia della Roma ma solo uno, per ora, ha portato punti.