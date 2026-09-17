Dodici punti in quattro partite più il pareggio di Istanbul. Nessuno ha fatto meglio della Roma in Italia finora. Ma sabato arriva uno di quei banchi di prova da far tremare i polsi. In un Olimpico strapieno arriva l'Inter di Chivu, la bestia nera di Gasperini. Che in questo momento ha tutta la rosa a disposizione e tre scelte principali da fare. La prima riguarda il ruolo di difensore centrale con Ndicka tornato pienamente a disposizione ma un Balerdi in formato Samuel. L'ivoriano sembra in leggero vantaggio. Indecisione totale, almeno per quanto riguarda la previsioni, invece a destra dove si giocano una maglia Lulli e Molina. Il primo assicura maggiore copertura e, vista anche la presenza di Wesley a sinistra, sembra favorito. Infine l'attacco dove Dybala e Malen sono certi di un posto da titolare. Il terzo slot vede Soulé in pole su Mora, ma occhio alle sorprese. Quali? Il possibile avanzamento di uno tra Pisilli e Cristante per dare maggiore copertura alla mediana.