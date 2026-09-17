Malen è già nell’Olimpo. E noi ringraziamo Raspadori

Ruggiero Rizzitelli, bomber anni '80 e '90 con Roma, Torino e Bayern, fra Malen e Lautaro Martínez non ha dubbi. Ne parla in un'intervista rilasciata a Tuttosport. "In questo momento scelgo l'olandese. la Roma ha cambiato marcia. Hanno trovato da gennaio questo attaccante che serviva davero. Puoi giocare anche bene, dannarti l'anima, ma senza uno che la butta dentro non vai da nessuna parte. Malen ha cambiato la Roma".

Le qualità migliori di Malen?"E rapidissimo, quando lo vedo giocare penso che assomigli nella rapidità, nei primi passi, a Ronaldo il Fenomeno. Poi la forza di Malen è che anche se deve affrontare 3 o 4 giocatori che ha davanti, non ha paura di puntarli"

Come vedrebbe un ipotetico duo d'attacco Lautaro-Malen?"Caspiterina! Sarebbe devastan-te, in due arriverebbero in Sene A, in una stagione, a 40-50 gol complessivi".

Roma-Inter può essere decisa da Malen e Lautaro?"Sono i maggiori candidati a se-gnare, ma mi auguro segni Dybala. A Paulo un gol contro l'Inter lo sbloccherebbe del tutto, ne ha bisogno".