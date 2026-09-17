Non c'è pace per i falconieri della Lazio. Dopo l'addio a Bernabé, infatti, anche Giacomo Garruto è già incappato in due errori che hanno portato al richiamato del club come riporta il Messaggero. Appena insediatosi, Garruto era finito al centro delle critiche. Sui social, infatti, erano emersi suoi vecchi post del 2013 e 2018 in cui manifestava una fede milanista, insultava il club capitolino e faceva riferimenti pro-Mussolini, per i quali ha dovuto scusarsi pubblicamente. Ieri un nuovo capitolo, Garruto ha subito infatti un ulteriore richiamo da Lotito. La sanzione è scattata dopo che il falconiere ha espresso via social la propria solidarietà a un collega del Benfica, arrestato per traffico di stupefacenti negli ultimi giorni.