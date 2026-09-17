Il 2026 è un anno da prendere ed accartocciare per Angelino. L'ex romanista, passato in prestito al Deportivo La Coruna in estate, è rimasto in panchina nelle prime quattro giornate della Liga. Ieri, finalmente, è arrivo l'esordio dal primo minuto. Un momento che lo spagnolo attendeva da un anno intero visto che l'ultima apparizione da titolare risale al 28 settembre 2025, giorno di Roma-Verona. Poi i gravi problemi di salute e a luglio il passaggio alla squadra in cui era cresciuto. Ma la prima è andata decisamente male. Dopo 59 minuti, infatti, Angelino è stato espulso dopo una revisione al Var lasciando la squadra in dieci in un momento topico. Cinque minuti prima, infatti, il Siviglia aveva siglato la rete del vantaggio con Serra. E per il Depor è stato impossibile rimontare in dieci. Ci saranno nuove occasioni.