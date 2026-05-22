C'è anche il Milan tra le società che seguono con grande attenzione l'evolversi delle vicende professionali di Scamacca, come riportato da Tuttosport. Il numero 9 della Dea, infatti, potrebbe lasciare l'Atalanta durante la sessione estiva di mercato visto che il suo contratto, , è scadenza tra 13 mesi. Così oltre ai giallorossi, anche i rossoneri avrebbero messo gli occhi sull'attaccante, entrambi i club cercano un'alternativa davanti per rendere il reparto offensivo più profondo in vista dell'ingresso in Champions League, altro obiettivo che hanno in comune e, con esso la necessità di potenziare i rispettivi attacchi e potrebbero finire per scontrarsi sui medesimi obiettivi. Per strappare l'attaccante della nazionale italiana alla Dea servono circa 30 milioni. Questa la valutazione di partenza emersa da Zingonia, mentre sono 3 i milioni d'ingaggio percepiti dal centravanti che appaiono comunque sostenibili sia per la Roma sia per il Milan.