Il centravanti è in uscita dall'Atalanta, costa 30 milioni e su di lui ora ci sono anche i rossoneri
Roma, la lungimiranza di una scelta che può portare lontano
C'è anche il Milan tra le società che seguono con grande attenzione l'evolversi delle vicende professionali di Scamacca, come riportato da Tuttosport. Il numero 9 della Dea, infatti, potrebbe lasciare l'Atalanta durante la sessione estiva di mercato visto che il suo contratto, , è scadenza tra 13 mesi. Così oltre ai giallorossi, anche i rossoneri avrebbero messo gli occhi sull'attaccante, entrambi i club cercano un'alternativa davanti per rendere il reparto offensivo più profondo in vista dell'ingresso in Champions League, altro obiettivo che hanno in comune e, con esso la necessità di potenziare i rispettivi attacchi e potrebbero finire per scontrarsi sui medesimi obiettivi. Per strappare l'attaccante della nazionale italiana alla Dea servono circa 30 milioni. Questa la valutazione di partenza emersa da Zingonia, mentre sono 3 i milioni d'ingaggio percepiti dal centravanti che appaiono comunque sostenibili sia per la Roma sia per il Milan.
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