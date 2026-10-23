Il primo (dei tanti) gol di Malen sotto gli occhi di Gasperini è stato contro la Roma. Il 6 agosto 2025, a Walsall, in amichevole, l'olandese entrò con l'Aston Villa al posto di Watkins e segnò il definitivo 4-0 per i Villans. Per i giallorossi fu una brutta serata d'estate, per il tecnico di Grugliasco un'occasione per osservare da vicino un attaccante che lo intrigava e che in Inghilterra non riusciva a trovare lo spazio, ma soprattutto il ruolo desiderato. Cinque mesi dopo lo avrebbe messo al centro della sua Roma. Oggi, alla vigilia della trasferta di Napoli, Malen conta ventiquattro gol in ventinove presenze in giallorosso: 0,83 a partita. Eppure in Serie A non segna da cinque settimane, dal 14 settembre contro il Torino. Dal suo arrivo alla Roma, il 16 gennaio, scrive Stefano Gentili su Tuttosport, quelle ventiquattro reti in tutte le competizioni sono tante quante quelle segnate da Mbappé, Haaland, Raphinha e Yamal. Fra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei soltanto Kane, a quota 39, ha fatto meglio. La differenza la fanno i tempi: controlla, sposta il pallone e calcia prima che il difensore riesca a sistemarsi. Il primo tocco prepara già la conclusione, rapida e potente. Gasp lo ha voluto centravanti per questo e per la qualità degli smarcamenti: taglia alle spalle dei centrali, si apre per ricevere e torna ad attaccare la porta. Detta il passaggio e libera spazio per gli inserimenti di chi gli gioca dietro. E pensare che i giallorossi, per averlo, avevano impegnato inizialmente appena due milioni. L'Aston Villa accettò il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a venticinque milioni, destinato a diventare obbligo al verificarsi di due condizioni: la qualificazione alla Champions o all'Europa League e almeno il 50% delle presenze. Entrambe soddisfatte, acquisto completato.