L'amarezza per l'infortunio di Pellegrini ma anche una buona notizia Dopo i controlli medici di ieri, è spuntato un sorriso grande così sul volto di Paulo Dybala come riporta il Corriere dello Sport. Il polpaccio destro leggermente lesionato (all'altezza del gemello) non gli dà quasi più noia, tanto che gli esami hanno evidenziato un sostanziale miglioramento della situazione clinica. Questo significa che la volontà di Gasperini di fare più in fretta del previsto - «"ra che ho perso Pellegrini sperodi recuperare Dybala il prima possibile senno diventa un problema" - può essere assecondata senza troppi sacrifici mi rischi. L'argentino potrebbe infatti andate in panchina già martedì contro il Cagliari, magari subentrando nell'ultima parte del match, quattro giorni prima di Udinese-Roma, la tappa che inizialmente era stata posta sul suo percorso di ricupero.