L'eterno dilemma: avere pazienza con i giovani o pretendere subito vista l'alta valutazione del cartellino. È quello che sta accadendo a Rodrigo Mora passato dall'esaltazione per le belle prove estive alle critiche per l'atteggiamento e gli errori commessi contro il Genoa e (soprattutto) contro lo Slovan Bratislava. Il portoghese non è ancora un caso, ci mancherebbe per due partite giocate sotto tono, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Ma Gasperini al momento non può fidarsi al 100% di Mora soprattutto in una partita difficile e delicata come quella di domani a Napoli. L'ex talento del Porto si aspettava di giocare di più dopo i complimenti per le prestazioni con Fiorentina, Lecce ed Atalanta. Invece si è visto sorpassare da Matias Soulé. La Roma lo ha acquistato a titolo definitivo per 25 milioni in un'operazione piuttosto complessa. I Friedkin, infatti, detengono un'opzione per acquisire il restante 50% dei diritti economici del giocatore per un importo di ulteriori 25 milioni. Altrimenti quei diritti, in caso di cessione, finirebbero nelle mani del Porto.