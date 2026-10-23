A preoccupare Gasperini ora è la maxi emergenza in attacco. Neanche il tempo di sorridere per aver recuperato Cristante che è arrivata la doccia fredda per Pellegrini. A Napoli non ci saranno Svilar, Koné e Dybala. Solamente due trequartisti a disposizione (Mora e Soulé) e Bryan può essere rispolverato in quella posizione alle spalle di Matias e Malen. Dubbi che il tecnico scioglierà nelle prossime ore. La certezza, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, è che a gennaio servirà con urgenza intervenire sul mercato. Il famoso esterno sinistro di piede destro non è arrivato neanche nella passata sessione. Sul taccuino di D'Amico resistono i nomi di Gittense Leweling, mentre è più complicato inserirsi per Endrick ma la pista è tutt'altro che chiusa. Mourinho vorrebbe tenerselo, ma tutto dipenderà da quanto giocherà. Servirà uno sforzo da parte dei Friedkin per rinforzare una rosa che rischia di arrivare al giro di boa con la lingua di fuori. Il tecnico si aspetta almeno due acquisti. Uno in attacco, l'altro per completare la batteria di esterni di centrocampo. Oltre ad Oosterwolde il nome nuovo è Balde del Barcellona. Terzino sinistro che sta trovando poco spazio con Flick e per questo è stato offerto da Mendes (stesso agente di Rodrigo Mora). Gennaio si avvicina e la speranza è che possa arrivare un altro colpo alla Malen per continuare a fare bene.