Il mercato in uscita è sempre il più complicato e il più dilatato nel tempo. Soprattutto in questa fase storica di pochi denari e molti esuberi. È necessario, così, aspettare che gli incastri vadano a dama e che si determinino le condizioni giuste. Secondo quanto riportato da TuttoSport ci sarebbe una situazione che potrebbe riguardare Teun Koopmeiners in ottica Roma: i giallorossi, infatti, dovranno cedere due o tre pedine importanti per rientrare (seppur in ritardo) nei parametri del settlement agreement (il rischio, in caso contrario, configura anche l'esclusione dalle Coppe). I candidati principali sono Soulé e, soprattutto, Manu Koné che ha molti estimatori in Premier League. Ed ecco che per la sostituzione del francese è concreta l'potesi di un prestito di Koopmeiners, che Gasperini conosce molto bene e che quindi non avrebbe nessuna difficoltà a inserirsi nei meccanismi tattici del tecnico giallorosso. Come si vede, dunque, è un incastro di prospettiva. Per quanto riguarda invece Cacciamani, sempre secondo Tuttosport, Urbano Cairo continua a chiedere 20 milioni , mentre la Roma tratta anche diversi profili alternativi. Ma il giovane esterno mancino granata non è mai uscito dai piani della società giallorossa: le caratteristiche e le potenzialità del talentuoso 19enne, già nel giro anche della nazionale under 21, sono caldeggiate anche dal tecnico Gian Piero Gasperini, non solo dalla sua dirigenza. E le indiscrezioni parlano di una Roma che sta man mano ritoccando le offerte sopra quota 12 milioni più 3 di bonus. "Vorrei tenerlo, ma non posso garantirlo", ha già dichiarato in sostanza Cairo.