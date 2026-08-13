La Roma aspetta un'offerta per il difensore, punta almeno ad ottenere 20 milioni e non molla la pista che porta al giocatore del Torino
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La Roma aspetta un'offerta da 20 milioni per Zlolkowski. Questa la cifra stabilita per la cessione del difensore polacco, il sesto centrale in gerarchia dopo l'arrivo di Koulierakis. A luglio D'Amico ha sondato il mercato inglese, dove Jan ha sempre avuto diversi estimatori, soprattutto alla luce del fatto che la giovane età e Il fisico imponente sono considerate peculiarità affascinanti oltremanica. Oggi - e fino alla fine del mese di agosto - potrebbe essere l'Arabia Saudita il terreno ideale nel quale imbastire una trattativa in uscita di queste dimensioni. La Roma - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - non ha mollato la pista Cacciamani, anche se negli ultimi glomi ha concentrato gli sforzi relativi al terzino sinistro Per l'esterno del Torino, reduce da un'ottima stagione in Serle B alla Juve Stabia, il club giallorosso sembra intenzionato a spingersi oltre la quota di 12 milioni di euro, cioè l'ultima offerta presentata al granata. Sono tanti soldi considerato che il classe 2007 non ha ancora debuttato in A.
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