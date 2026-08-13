A undici giorni dal debutto in campionato, c'è soltanto Molina come nuovo titolare. Trattativa ad oltranza per l'attaccante
Mora, la nuova "Joya" per Gasperini
L'ennesimo empasse agita il mercato della Roma. Non bastavano le telenovele di Greenwood, Summerville, Garnacho e Nusa: ora c'è anche quella legata a Mora. Martedì sera sembrava che l'ultima proposta giallorossa (prestito oneroso di 7 milioni e diritto di riscatto a 43 che diventa obbligo a determinate condizioni) avesse vinto le resistenze del Porto. Ma i lusitani sono una bottega cara e difficile da convincere. La conferma è arrivata ieri mattina. Villas-Boas ha messo sul piatto la sua contro proposta: ok al prestito ma di 10 milioni e non 7, con un diritto di riscatto fissato a 40 che si tramuta in obbligo a facili condizioni. Oggi viene considerato il giorno del dentro o fuori: una delle due parti deve venire incontro all'altra. La rosa va completata, Gasperini - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - non più tardi di qualche giorno fa ha parlato apertamente di una squadra con pochi calciatori. Otto sono partiti Ne sono arrivati? Tre, dei quali il solo Molina è titolare. Ma il mercato della Roma non si ferma all'attaccante anche se questo rischia di orientare 1 giudizi sull'intera sessione giallorossa. L'esterno mancino da alternare a sinistra è un altro buco da riempire. Il preferito resta Cacciamani. Piace e non poco Udogie. Capitolo Luis Henrique: la Roma lo valuta come una semplice opzione. E le cifre circolate nelle ultime ore non vengono prese in considerazione a Trigoria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA