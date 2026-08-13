L'ennesimo empasse agita il mercato della Roma. Non bastavano le telenovele di Greenwood, Summerville, Garnacho e Nusa: ora c'è anche quella legata a Mora. Martedì sera sembrava che l'ultima proposta giallorossa (prestito oneroso di 7 milioni e diritto di riscatto a 43 che diventa obbligo a determinate condizioni) avesse vinto le resistenze del Porto. Ma i lusitani sono una bottega cara e difficile da convincere. La conferma è arrivata ieri mattina. Villas-Boas ha messo sul piatto la sua contro proposta: ok al prestito ma di 10 milioni e non 7, con un diritto di riscatto fissato a 40 che si tramuta in obbligo a facili condizioni. Oggi viene considerato il giorno del dentro o fuori: una delle due parti deve venire incontro all'altra. La rosa va completata, Gasperini - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - non più tardi di qualche giorno fa ha parlato apertamente di una squadra con pochi calciatori. Otto sono partiti Ne sono arrivati? Tre, dei quali il solo Molina è titolare. Ma il mercato della Roma non si ferma all'attaccante anche se questo rischia di orientare 1 giudizi sull'intera sessione giallorossa. L'esterno mancino da alternare a sinistra è un altro buco da riempire. Il preferito resta Cacciamani. Piace e non poco Udogie. Capitolo Luis Henrique: la Roma lo valuta come una semplice opzione. E le cifre circolate nelle ultime ore non vengono prese in considerazione a Trigoria.