Il tecnico ha chiesto rinforzi sulle fasce, in difesa e in attacco. Solo la mediana non ha bisogno di innesti, ma Koné resta in bilico

Redazione
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Tra luglio e agosto sono arrivati un difensore, un esterno e un attaccante e l'auspicio di Gasperini è chenon finisca qui. Ma l'unico settore che probabilmente non verrà toccato è il centrocampo. La Roma ha concluso la stagione con Cristante, Koné, Pisilli ed El Aynaoui e a pochi giorni dall'inizio del campionato i nomi sono sempre gli stessi. I giallorossi non hanno intavolato trattative per un uomo in più a centrocampo. Un nuovo innesto - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - sarebbe arrivato solamente in caso di addio di Konè, diktat imposto dal tecnico. La sua permanenza non è ancora certa, ma a undici giorni dalla partita contro la Fiorentina sembra difficile trovare un sostituto degno del francese. Al centro delle voci di mercato non c'è stato solamente Koné. A giugno - quando Rodrigo Mora non era ancora un obiettivo concreto - Roma e Porto avevano parlato di Pisilli. A completare il pacchetto c'è El Aynaoui, reduce da un ottimo Mondiale col Marocco ma ancora alla ricerca della consacrazione con la maglia della Roma.

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