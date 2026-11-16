Per il rinnovo di Gian Piero Gasperini ci sarà tempo e modo di parlarne, considerando anche il fatto che tra l'allenatore e la proprietà giallorossa non ci sono contatti diretti oramai da mesi. Intanto, però, Gasp va accontentato su altro, a partire dal mercato fino ad arrivare ai rinnovi di contratto. Già, perché la Roma del presente si basa su alcuni giocatori che l'allenatore giallorosso vorrebbe avere anche nella Roma del futuro. Ad iniziare da Mario Hermoso e Marten de Roon, due pilastri dell'architrave romanista attuale. Con Hermoso e de Roon qualche approccio già c'è stato, più o meno diretto. Con lo spagnolo il discorso è anche ben avviato, con la Roma e l'entourage del giocatore che stanno ragionando su un rinnovo biennale, si potrebbe abbassare di un po' lo stipendio firmando però per più anni. Su de Roon, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, i primi passi ufficiali ci sono stati qualche giorno fa, con il ds Tony D'Amico che ha contattato direttamente l'agente del giocatore. Altro giocatore che Gasperini ci tiene da matti ad avere con sé anche in futuro è Leonardo Balerdi. Qui il rinnovo è ovviamente condizionato al riscatto, che la Roma punta ad esercitare, ma che molto probabilmente scatterà a prescindere. Prevede infatti un 40% di partite per far scattare l'obbligo a 11 milioni, cifra che sale a 14 se le partite saranno oltre il 55% (da almeno 45 minuti), mentre potrebbe bastare anche solo il 20% (a 9 milioni). In scadenza anche i due portieri di riserva, Gollini e Vasquez, che potrebbero anche lasciare il club. ci sono poi altri due contratti che si esauriranno tra qualche mese, quelli di Dybala e Pellegrini, su cui Gasp stavolta non metterà bocca come la scorsa stagione. Esattamente come spera di avere ancora con sé Ndicka e Cristante, due che hanno un accordo in essere fino al 2028, ma che proprio per questo a giugno saranno oggetto di valutazioni.